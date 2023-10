Galli: "Napoli-Real? Negli azzurri sembra sia venuta meno un po' di consapevolezza della propria forza"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Galli, ex calciatore e campione d’Europa con Ancelotti al Milan:

"Ancelotti anche da calciatore era forte. Come allenatore per tutto quello che ha vinto e per il palmares che ha, si evince che una grande capacità nel vincere le partite. Sicuramente ieri ha avuto un pizzico di fortuna perché il Napoli non meritava la sconfitta. Però loro hanno dal punto di vista del talento e di qualità, tanto di più rispetto a tante squadre. Questo ha fatto la differenza perché la palla che sbatte su Meret va dentro.

Il Napoli? Rispetto alla scorsa stagione sembra sia venuta meno un po’ di consapevolezza della propria forza. C’è meno convinzione nel voler essere dominanti in campo e nel voler fare la partita. Il Napoli ha bisogno di ripartire con l’allenatore nuovo. Ieri ho visto Kvaratskhelia e tanti giocatori in ripresa. I giocatori del Napoli hanno potuto dimostrare tutte le proprie qualità.

Quando arrivano i risultati è merito di tutti, togliendo un tassello così importante come Spalletti ci sono delle difficoltà da superare nel rimettere insieme alcune cose. Ci vuole un po’ di pazienza. Credo che la squadra abbia tutto per poter fare un’altra stagione di grande livello. È vero che ci sono squadre forti, sarà un bel campionato. Napoli-Fiorentina? La Fiorentina è una squadra difficile e ha più percentuale di possesso palla. Sarà una partita complicata, però sarà bella da vedere".