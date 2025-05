Quanto guadagna De Bruyne? Lo stipendio fino ad oggi al Manchester City

Calciomercato Napoli - E' di queste ore la notizia clamorosa di calciomercato che vede il Napoli interessato a Kevin De Bruyne e ora occhio a quello che è il sogno dei tifosi azzurri che si domandando se questo colpo può essere davvero possibile.

Quanto guadagna De Bruyne?

De Bruyne è in scadenza di contratto con il Mancehster City e ora c'è la possibilità di prenderlo a zero. Ma è un colpo davvero possibile per il Napoli e le altre società italiane? De Bruyne percepisce uno stipendio di 23 milioni di euro a stagione. Una particolarità per quanto riguarda l’intesa con il club: il calciatore non avrebbe coinvolto alcun agente nella trattativa e stabilito un prezzo in base al suo valore.

Da capire quindi se De Bruyne possa accettare l'interesse del Napoli riducendosi in maniera forte il suo attuale stipendio da oltre 20 milioni. Ad oggi l'affare risulta abbastanza complicato.