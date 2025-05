Triplo fallo di Acerbi su Pedri, Palmeri: "Si butta! E' calcio di strada..."

Francesco Acerbi tra i grandi protagonisti di Inter-Barcellona di martedì. Lo stesso centrale della compagine nerazzurra è stato bersagliato dalle critiche dei tifosi spagnoli per un presunto triplice fallo sul centrocampista Pedri, incredulo nel constatare che l'arbitro polacco Szymon Marciniak - lì vicino - non abbia punito il giocatore italiano, reo d'averlo prima contrastato con veemenza e poi buttato a terra a più riprese, con spinte da dietro, quando ha tentato di rialzarsi. Il giornalista Tancredi Palmeri ha avallato la scelta del direttore di gara, rispondendo per le rime ai sostenitori blaugrana.

"Pedri si butta al primo contatto - scrive - Quando fa per rialzarsi, Acerbi praticamente: 'Ah, ti butti? E mo' stai giù!'. E una seconda volta. E una terza volta. Il calcio di strada, di regole non scritte, di imparare a stare in piedi che è imparare a stare al mondo" è il pensiero dell'inviato di Sportitalia che abitualmente segue proprio l'Inter per l'emittente televisiva.