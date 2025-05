Sabatini: "La partita più bella del secolo, la racconteremo..."

La semifinale di ritorno di Champions League ha regalato un'impresa che entrerà nella leggenda. Ne ha parlato anche Sandro Sabatini in un video pubblicato su Instagram: "Vi ricorderete per tutta la vita dov'eravate la sera di Inter-Barcellona. Lo ricorderete per sempre e lo racconterete ai vostri figli".

"L'impresa si √® trasformata in leggenda. Il calcio √® bello perch√© solo il calcio pu√≤ raccontare queste storie. L'Inter ha messo in campo una delle migliori versioni della sua storia. Forse addirittura la pi√Ļ bella. Nel primo tempo, tra l'altro, i nerazzurri hanno dato una lezione di calcio a un Barcellona fortissimo. Acerbi √® l'emblema dell'Inter di Simone Inzaghi: un'Inter che si basa su grandi valori tecnici, tattici e umani"¬†ha proseguito il giornalista sportivo.

"Una squadra che gioca anche in base all'avversaria. Si gioca le partite con tutti. Calcolando i 120', si è vista la migliore Inter del secolo. Per me è stata la partita del secolo. A memoria, non ricordo, nella storia dell'Inter, una partita così emozionante. Erano tutti sfiniti, la partita sembrava finita, eppure Acerbi trova quel gol. Le parate di Sommer sono da miglior portiere al mondo, fuoriclasse" ha concluso Sabatini quasi emozionato.