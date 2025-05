Sky - Il Napoli vuole prendere De Bruyne, Lukaku può fare da intermediario

Calciomercato Napoli - Clamorosa notizia di calciomercato lanciata da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: il Napoli ci sta provando per prendere Kevin De Bruyne a parametro zero! Napoli su De Bruyne, clamoroso tentativo concreto degli azzurri riportato da Sky Sport. Ecco la notizia:

"Il Napoli ci prova seriamente per De Bruyne: è quanto raccolto dalla redazione di Gianluca Di Marzio in collaborazione con Gianluigi Bagnulo di Sky Sport.

Il centrocampista ha il contratto in scadenza con il Manchester City e gli azzurri proveranno a prenderlo in vista della prossima stagione.

Il belga vuole restare in Europa e ha anche una proposta da parte del Liverpool. Gli azzurri, però, puntano anche sul grande rapporto che c’è tra il classe 1991 e Romelu Lukaku.

Questo tentativo concreto per Kevin De Bruyne è un chiaro segnale di quanto il Napoli di De Laurentiis e Manna punti in alto in vista delle prossime stagioni.

De Bruyne dopo 10 annate con il Manchester City lo scorso 4 aprile ha annunciato il suo addio a fine stagione. Con i citizens in 418 gare ha collezionato 108 gol e 177 assist.

In questi anni a Manchester il centrocampista belga è riuscito a vincere 6 Premier League, 5 Coppe di Lega, 2 Coppe d’Inghilterra, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Mondiale per Club".