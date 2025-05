Pedullà: "Poi uno dice che non deve credere nel Karma, era stato trattato come un appestato"

Intervenuto nel corso di Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà si è lasciato andare sulla vittoria dell'Inter contro il Barcellona:

"Una partita cos√¨ la devi portare a casa e capire che le emozioni che ti regala il calcio non te le pu√≤ regalare nessuna cosa.¬†Non √® nemmeno il fatto che¬†Acerbi¬†abbia segnato di destro essendo mancino. La mia domanda √® cosa ci facesse l√¨. Capisco la disperazione degli ultimi minuti ma io non me lo immagino l√¨. Tieni conto che su di lui dovremmo anche fare un passo a ritroso.¬†Acerbi √® stato uno degli acquisti pi√Ļ contestati quando √® arrivato quell'ultimo giorno di mercato ad agosto ed era stato considerato quasi un appestato. Ma cosa prendi un calciatore finito che alla Lazio ha dato il fritto ed √® solo un pupillo di Inzaghi"¬†ha continuato il giornalista ed esperto di mercato.

Poi uno dice che non deve credere al Karma. Ma cosa ci faceva lì? Ha fatto un gol che non esiste se non nella forza della disperazione e ti aggrappi ad una prodezza balistica clamorosa. Da lì è cambiata l'inerzia andando ai supplementari e capisci che la porti a casa. Una serata clamorosa che dobbiamo ricordare come amanti del calcio al di là delle fedi e delle religioni calcistiche".