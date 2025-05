Bonolis: "Incredibile che io sia ancora vivo..."

Il noto presentatore e grande tifoso dell'Inter Paolo Bonolis, ospite negli studi di Sky Sport dopo la vittoria in semifinale di Champions dei nerazzurri contro il Barcellona, ha commentato con grande euforia la prova super della compagine allenata da Inzaghi.



Ecco quanto evidenziato dal noto showman: "Incredibile che io sia ancora vivo. Parliamoci chiaro, il giorno dopo è tutto bello e radioso, la pioggia caduta credo siano le lacrime barcellonesi e catalane", evidenzia con la sua solita verve il presentatore. "Ogni evento sportivo è un fatto umano e di cuore, poi i tecnici lo analizzano attraverso la tattica ma ci sono le storie di vita dei ragazzi che hanno luci e ombre, gioie e dubbi".

Inoltre, Bonolis, ha aggiunto: "Ieri sera quegli aspetti umani si sono visualizzati in maniera ancora maggiore. Mi ha colpito tutto ieri, anche il gioco del Barcellona e poi due grandi vecchi dell’Inter come Francesco Acerbi che non ha mai mollato, come nella vita, e Yann Sommer che è come se avesse fatto quattro gol perché i suoi interventi sono stati eccezionali". Ha concluso il presentatore Paolo Bonolis ai microfoni di Sky.