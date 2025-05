Bomba del The Sun: "Napoli su Grealish, è il sogno di Conte per il super colpo estivo"

Calciomercato Napoli - Clamorosa notizia di mercato proveniente dal The Sun, noto quotidiano inglese. Dopo le voci in merito alla trattativa in corso per provare a prendere De Bruyne a parametro zero, arrivano anche le notizie in merito all'interessamenteo del Napoli per Jack Grealish:

"Jack Grealish è nel mirino del Napoli per una sorprendente mossa a cifre esorbitanti, con il tecnico Antonio Conte desideroso di renderlo il suo acquisto estivo di punta. L'ala del Manchester City ha faticato a trovare spazio in questa stagione, partendo titolare solo in sette partite di Premier League, ed è aperto a lasciare il club. Mentre squadre nazionali come Tottenham, Manchester United e Aston Villa sono interessate, Grealish preferisce un trasferimento all'estero, offrendo al Napoli un chiaro vantaggio.



Il City è riluttante a cederlo a un rivale della Premier League, soprattutto dopo averlo pagato 100 milioni di sterline nel 2021. Anche i giganti europei Borussia Dortmund e Milan sono in lizza, insieme a club in Arabia Saudita e MLS. Tuttavia, Grealish vuole rimanere ai vertici almeno per un'altra stagione per aumentare le sue possibilità di arrivare in Inghilterra ai Mondiali del 2026".