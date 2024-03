Folorunsho-Atalanta, l'azzurro messo nel mirino per sostituire Koopmeiners

In estate Teun Koopmeiners potrebbe lasciare l'Atalanta, con la Juventus da tempo sulle tracce del centrocampista olandese. Per questo motivo, scrive L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina, la Dea ha già iniziato a cercare un sostituto e una strada percorribile è quella che porta a Michael Folorunsho che sembra adatto al tipo di calcio dei nerazzurri avendo sia fisico sia discreta tecnica e potrebbe giocare in mezzo e anche più avanti, proprio come Koopmeineris.

Folorunsho, fresco di convocazione in Nazionale, sta facendo molto bene al Verona ma è di proprietà del Napoli che potrebbero tenerlo in un progetto di rinnovamento o venderlo per oltre 15 milioni. Le alternative sono James (Birmingham), Ferguson (Bologna, difficile data la valutazione), Kamada (Lazio) e Cherki (Lione).