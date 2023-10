Fiorentina, Italiano: "Mi auguro di recuperare Biraghi, fra poco giocheremo in campionato e qualcuno deve rifiatare"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Ferencavaros in vista anche della prossima partita di campionato contro il Napoli:

"Come sta Biraghi? La caviglia è molto migliorata, oggi si è allenato in gruppo e se domani sarà tutto risolto sarà della partita. Mi auguro di sì, qualcuno ha bisogno di rifiatare e fra poco rigiochiamo in campionato, mi auguro ci sia perché è fresco, è un giocatore importante e dal punto di vista della prestazione può dare qualcosa di importante".