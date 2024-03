Delio Rossi: "Napoli in Champions? Ecco cosa serve per arrivare alla qualificazione"

Delio Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Azzurro 99:

"Una partita importante, sicuramente la corsa alla Champions è complicata perché bisogna farla su più squadre. Serve un filotto di vittorie, altrimenti difficilmente si arriva in Champions. La partita con l’Inter è stata tirata, i nerazzurri venivano da una delusione cocente. Raspadori? Ha caratteristiche diverse da Osimhen, ciò che si faceva con il nigeriano non si poteva fare. Calzona? Se si parte dal presupposto che una squadra campione d’Italia cambia tre allenatori, allora il problema non è il tecnico. Sul caso Acerbi-Juan Jesus dico che non è la parola che indica “l’essere razzista”, ma il comportamento nel quotidiano. Spesso si fa troppa retorica, senza pensare realmente a quanto accade nel sostanziale. Io credo che magari si sia trattato di una frase infelice, ma essendo nell’ambito calcistico ha avuto una risonanza maggiore”