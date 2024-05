De Maggio: "Manna lavora venti ore al giorno, ho una sensazione su Gasperini allenatore del Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Tutti noi abbiamo sentito le parole di Gian Piero Gasperini, se la sensazione fosse confermata vorrebbe dire che il Napoli ha lavorato bene e nei tempi giusti, programmando correttamente: la mia sensazione è che Gasperini realmente potrebbe venire a Napoli, e ciò vorrebbe dire che il club non avrebbe lavorato con improvvisazione ma programmando in modo ambizioso con un ds come Manna che lavora venti ore al giorno”