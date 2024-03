Cruciani: "Evviva! Senza prove non si condanna nessuno, Acerbi è stato assolto!"

Francesco Acerbi è stato assolto dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus e arriva il commento di Giuseppe Cruciani, nel corso della recente puntata de La Zanzara in onda su Radio 24:

"Senza prove, non si condanna nessuno! Evviva! Evviva! Mando un abbraccio ad Acerbi naturalmente. Finalmente c'è un giudice a Berlino, finalmente una volta tanto i magistrati ci azzeccano. Acerbi è stato assolto perché non ci sono le prove per condannarlo. Nonostante questo i moralisti non sono contenti, per loro bisognava condannarlo lo stesso".