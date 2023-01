Criscito: "Ecco perché sono tornato. Sono nato a Napoli ma Genova..."

Napoli Calcio - Domenico Criscito torna già a casa. Partito la scorsa estate per Toronto insieme a Lorenzo Insigne, ieri difensore napoletano ha fatto già ritorno in terra ligure spiegandone i motivi ai microfoni di Sky: “Hanno sempre detto che fossi andato al Toronto per soldi ma non è vero. Sono andato lì per fare un’esperienza e guadagnavo gli stessi soldi che prendevo al Genoa un anno fa. Ora sono tornato per amore. Quando c’è stata la possibilità sono statofelicissimo. Sono nato a Napoli ma sono arrivato a Genova nel 2001 e per me è vita, amore; c’era questa grande possibilità di chiudere il cerchio, sappiamo tutti che sono gli ultimi 6 mesi da giocatore e voglio godermeli al massimo. Allenatore delle giovanili dopo? L'obiettivo è quello, ma ora sono concentrato sulla stagione".