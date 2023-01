Clamoroso Costacurta: "Per certi versi è più importante entrare in Champions che vincere lo scudetto"

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri sera Napoli-Roma 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, con un successo che davvero può aver spianato la strada agli uomini di Spalletti per la corsa scudetto: gli azzurri arrivano così a quota 53 punti in classifica, ben 13 punti di vantaggio sull’Inter seconda, più 15 su Lazio, Atalanta e Milan.

A scatenare un tam tam sui social, sono alcune dichiarazioni di Alessandro Costacurta, condivise da Fabio Caressa, sul momento negativo del Milan. Un commento insolito sulla lotta scudetto, quasi a voler giustificare la situazione disastrosa delle avversarie del Napoli. Parlando del momento 'no' del Milan, infatti, in studio a Sky Calcio Club il pensiero è stato:

"Per certi versi è più importante entrare in Champions League che vincere il campionato".

E tornando sul Napoli, l'ex Milan ha elogiato la stagione di Kim Min Jae:

"A me sembra di rivedere Koulibaly, non pensavo potesse arrivare a questo livello! Mi sto sorprendendo, davvero. In ottica scudetto dico che le altre stiano aiutando in tutti i modi il Napoli".