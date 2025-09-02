Cheddira, l'agente: "Conte aveva bloccato la cessione dopo l'infortunio di Lukaku ma siamo felici dell'arrivo al Sassuolo"

Cheddira, l'agente: Conte aveva bloccato la cessione dopo l'infortunio di Lukaku ma siamo felici dell'arrivo al Sassuolo

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Cheddira:

"Cheddira al Sassuolo? Siamo molto felici perché ci interfacciamo con dirigenti importanti. Col Sassuolo si è sbloccato all'ultimo giorno perchè l'infortunio di Lukaku ha rallentato tutto. Parlavamo con l'Udinese, avevamo fatto tutto ed avevamo anche programmato le visite mediche, ma Conte ha bloccato Cheddira dopo l'infortunio di Lukaku e solo dopo l'ufficialità di Hojlund ci siamo potuti guardare attorno. Avevamo diverse soluzioni per Cheddira, ma lui ha preferito l'Italia e il Sassuolo ha affondato il colpo. Dal punto di vista tecnico, Sassuolo credo sia la scelta migliore per Cheddira, siamo molto felici ed infatti il ragazzo ha subito dato l'ok. Il mercato del Napoli è importante, vanno fatti i complimenti alla società e al direttore Manna che ha completato la rosa, Conte ha a disposizione un organico importante e può ripetersi. Il Napoli lavora di squadra, ognuno ci mette il suo e credo che il gruppo lavorativo sia molto importante. Manna è molto capace, Conte pure ci mette le idee, ma trovare un sostituto di Lukaku in breve tempo non era facile".

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
