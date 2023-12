A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore Tuttomercatoweb:

“Osimhen? I segnali vanno nella direzione dell’allungamento del contratto per un’altra stagione. L’idea che abbiamo è che questo rinnovo di un anno si dovrebbe fare se non ci sono nuovi intoppi. Sono fiducioso possa avvenire. In questo momento per il Napoli è molto importante il prolungamento".