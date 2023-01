Cassano: "La Juve quando gioca fa sempre schifo. Allegri? Allenatore con più culo che anima"

Questo il pensiero di Antonio Cassano nel corso della BoboTv su Twitch dopo Napoli-Juventus 5-1: "La Juventus in tutte le gare in cui ha giocato ha fatto schifo. Solo contro la Lazio c'è stata un'eccezione. Stasera si è visto un Napoli che ha fatto 90' di dominio in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrhamani. I cinque gol subiti è la conclusione delle altre gare pessime che ha fatto, contro una squadra con qualità superiori a Lecce, Udinese, Cremonese e le altre vittorie. Sentire Galeone che continua a dire che Allegri ha rifiutato Real, Chelsea e le altre sono cagate. Non si può sentire più una persona che prende le difese di un allenatore che ha più culo che anima. Spalletti ha vinto meno di Allegri ma lui è un genio".