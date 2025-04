Nuovo centro sportivo a Qualiano? La precisazione del Sindaco: il comunicato

Si è parlato tanto negli ultimi giorni della possibilità di vedere il nuovo centro sportivo del Napoli nel comune di Qualiano. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, diffuse attraverso gli organi di stampa, il sindaco della cittadina a nord di Napoli è tornato sull'argomento. Raffaele De Leonardis lo ha fatto con un post sulla sua pagina Facebook:

«In questi giorni a seguito delle indiscrezioni pubblicate da Il Mattino sul nuovo centro sportivo del Napoli, sto ricevendo numerose richieste da parte dei media, ai quali va tutta la mia stima e il mio rispetto. Ho sempre avuto un rapporto trasparente e collaborativo con la stampa e continuerò ad essere disponibile come lo sono sempre stato. Tuttavia, sento il dovere di chiarire che sulla ipotesi Centro sportivo del Napoli a Qualiano non ci sono novità rispetto a quanto già detto pubblicamente. Qualora ci fossero sviluppi, sarò io il primo a comunicarli con la consueta trasparenza. Fino ad allora, pur restando a disposizione di tutti i media, ritengo superfluo ribadire quanto già detto».

Il Napoli avrebbe individuato, secondo Il Mattino, "una zona non lontana da via Ripuaria. È una zona ben collegata con asse mediano e tangenziale. Si tratta, ad ogni modo, di terreni (agricoli) di proprietà privata, che per essere trasformati in centro sportivo necessitano di un cambio di destinazione d'uso, da votare in consiglio comunale".