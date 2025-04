Sky, Marchetti: "Non capisco le polemiche sul Napoli su un aspetto. Mercato? Non arriveranno calciatori con questo ingaggio"

Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Le polemiche sul mancato bel gioco del Napoli non le capisco:a volte è una questione soggettiva, ma il Napoli gioca esattamente come chiede Conte e sta facendo un percorso straordinario che lo vede in testa alla classifica. È vero che non c'è un Napoli dominante per 90 minuti, ma esiste una squadra, capace di interpretare le tante fasi all'interno di una partita e le tante fasi all'interno di un campionato. Al Napoli Bisogna solo fare i complimenti a prescindere da come andrà a finire la corsa scudetto. Credo che Conte voglia ancora puntare su questo progetto nel futuro, Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e momenti di maggiore tensione, è chiaro che ci si dovrà incontrare con De Laurentiis per chiarire i rispettivi punti di vista e prendere una decisione di comune accordo.

Si può proseguire insieme se entrambe le parti si ritengono soddisfatte e hanno la medesima visione del futuro: l'importante è chiarirsi su ogni aspetto e non lasciare cose in sospeso. Il Napoli ha intenzione di migliorare la rosa comprando giocatori importanti ma certamente non andrà ad acquistare calciatori con ingaggio da 10 milioni l'anno. Inoltre c'è il progetto del nuovo centro sportivo, che sono sicuro verrà fatto. Le basi del progetto Napoli sono solide, ma le intenzioni delle parti devono coincidere".