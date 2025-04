De Rienzo: "McTominay considerato un pacco, ma il campo ha detto la verità”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuta la giornalista Jolanda De Rienzo:

“Conte ha mentalizzato bene il Napoli e i giocatori. Gli credo quando ha detto che non ha visto la partita dell’Inter. È un modo per tenere alta la tensione e la concentrazione. Conte sa bene come gestire queste fasi così delicate. McTominay? Bello chiedersi se sia un giocatore decisivo come lo sono stati altri campioni azzurri. È arrivato nel Napoli non più giovane, e ha tanta voglia di vincere. È un giocatore completo, che con i suoi inserimenti può mascherarsi da seconda punta. È il classico calciatore moderno, che per qualcuno fu considerato una sorta di pacco, rimpiangendo Brescianini. Il campo ha dato le risposte che qualcuno meritava”.