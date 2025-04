Giudice Sportivo, due pesi e due misure: Grassi squalificato per "espressione blasfema", niente prova tv per Bisseck

Ultime notizie Serie A - È arrivato oggi il comunicato del Giudice Sportivo, l'Inter temeva il possibile "caso" Bisseck con la prova tv per una presunta "bestemmia". Ma la squalifica non è arrivata, nel suo caso, mentre è stato fermato per un motivo simile Grassi, ecco quanto si legge dal comunicato del Giudice Sportivo:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA: GRASSI Alberto (Empoli): per avere, al termine della gara, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Insomma, dopo il caso Lautaro, due pesi e due misure su questi episodi risultano evidenti. Il Corriere dello Sport stamattina scriveva:

"Stavolta sotto indagine è finito Bisseck "che, al 63’ del match contro la Roma, potrebbe aver pronunciato la frase incriminata. Come sempre, il labiale non chiarisce il contenuto; così la procura Figc guidata sta acquisendo le riprese disponibili. Non può esserci prova tv visto che il giudice sportivo non ha annotato nulla. La vicenda Martinez insegna: un patteggiamento porta a una multa da 5 mila euro".

Intanto, la procura FIGC ha aperto un fascicolo d'indagine per fare luce sull'accaduto che coinvolge il difensore tedesco. Pochi giorni prima invece era stato Luca Pellegrini nel match tra Lazio e Genoa a utilizzare un'espressione blasfema e anche il terzino biancoceleste adesso è sotto indagine. E proprio oggi è arrivata la decisione del giudice sportivo di squalificare Alberto Grassi per lo stesso motivo dopo la gara dell'Empoli a Firenze.