Hamsik rompe il silenzio: "Gli ultimi mesi sono stati difficili, ecco cos'è successo"

Comunicato ufficiale di Marek Hamsik. L'ex centrocampista del Napoli - che il prossimo 5 luglio darà l'addio al calcio con una partita in diretta esclusiva su CalcioNapoli24 - ha da poco annunciato che la sua "Hamsik Academy" assumerà lo status si "Formazione Giovanile Talented", abbandonando quello di "Academy".

Questo il lungo comunicato con il quale Hamsik motiva la decisione

Gli ultimi mesi mediaticamente sono stati difficili e non ho quasi mai parlato. Si sono dette troppe chiacchiere, anche inutili, e tutto perché questo club porta il mio nome. Nonostante molti club slovacchi abbiano problemi simili ai nostri, abbiamo letto molte cose spesso gonfiate inutilmente. Quest'anno ma anche l'anno scorso, mi hanno dimostrato quanto sia difficile economicamente il calcio, perché volevo una società con lo status di Accademia.

Purtroppo i costi esecutivi connessi sono insopportabili e ho dovuto sovvenzionare il club con centinaia di migliaia di euro di tasca mia e semplicemente non voglio farlo più. Tuttavia posso assicurare a tutti e dire che il club continuerà a funzionare a livello giovanile. Stiamo pensando di continuare come società giovanile con lo status di "Formazione Giovanile Talented", che si occuperà dei bambini della categoria U15 (ragazzi e ragazze).

L'educazione dei giovani calciatori è sempre stata l'obiettivo principale del club. Negli ultimi anni ho costruito per questo club e per bambini strutture per un valore di diversi milioni di euro con 2 grandi campi, 2 piccoli campi e un gonfiabile tutto l'anno, in modo da avere le migliori condizioni per allenarsi e migliorare. In questo momento non sappiamo ancora esattamente in quale competizione entreremo nelle categorie uomini e adolescenti, questa decisione rientra nella data richiesta in conformità alle linee guida SFZ.

In primo luogo, il club intende prestare attenzione ai bambini dalla scuola preparatorio agli alunni più grandi e dare loro la migliore educazione sportiva e umana possibile, in modo che possano poi passare a migliori club e accademie slovacche.

Grazie per la comprensione e la pazienza ai giocatori, agli allenatori e ai genitori e voglio che sappiate che ho fatto davvero del mio meglio per ottenere e mantenere lo status di Accademia.

Cordiali saluti,

Marek Hamsik, presidente della RSC HAMSIK Academy OZ.