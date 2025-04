Quanti punti deve fare il Napoli per vincere lo scudetto

Ultime notizie Serie A - Dopo Inter-Roma 0-1 e Napoli-Torino 2-0, la classifica vede gli azzurri di Conte primi a 74 punti, a +3 sulla squadra di Simone Inzaghi. La corsa scudetto entra nel vivo, con sole 4 giornate alla fine del campionato.

Ma quanti punti deve fare il Napoli adesso per vincere lo scudetto? Il calcolo è molto semplice, visto che in caso di arrivo a pari punti si giocherebbe lo scudetto. Per scongiurare lo scudetto e vincere il campionato dopo 38 giornate, il Napoli di Conte deve fare 10 punti nelle ultime 4 gare. Senza 'curarsi' del cammino dell'Inter. Le prossime sfide degli azzurri sono:

Lecce-Napoli

Napoli-Genoa

Parma-Napoli

Napoli-Cagliari