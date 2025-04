Clamoroso Romano: "Lobotka ha una clausola valida solo per quest'estate, ecco la cifra! Già arrivate delle chiamate..."

L'esperto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale Youtube ha riferito alcuni aggiornamenti circa il futuro di Stanislav Lobotka, in particolare svelando un retroscena riguardante il suo contratto col Napoli:

"Stanislav Lobotka ha una clausola recissoria all'interno del suo contratto e questa è una novità che possiamo rivelare oggi. Verificata, confermata. Una clausola rescissoria che, da quanto mi risulta è valida soltanto per l'estate che sta per iniziare, quindi per l'estate 2025. Non è una clausola sempre valida per i prossimi anni, è specifica per questo mercato ed è una clausola un po' più alta di 25 milioni di euro.

È stata una forma di negoziare accettata direttamente dal Napoli quando c'è stato questa discussione insieme agli agenti di Lobotka per la clausola recissoria. Il Napoli ha dato un ok su questa cifra, poi la scelta chiaramente è del giocatore, quindi vedremo quello che deciderà di fare in estate. Sono arrivate già nelle ultime settimane delle chiamate dall'Arabia Saudita per capire l'esistenza di questa clausola, quanto dura, quando si può esercitare. Quindi sicuramente c'è interesse nel campionato saudita".