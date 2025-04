Il Mattino su Conte: ieri mattina bagno di folla alla sua vista, qualcuno ha iniziato a conoscere le sue abitudini e lo aspetta

Ultime notizie SSC Napoli - Non ha mai l'aria del turista per caso l’allenatore del Napoli Antonio Conte. Lo scrive Il Mattino.

“Non passa mai inosservato e quindi quando decide di mostrarsi lo fa sapendo di doversi concedere in foto e autografi. E non dice no. «Vogliono tutti lo scudetto, dal primo giorno». Ha deciso di godersi fino in fondo la bellezza di questa città sul mare che ha scelto con precisa convinzione. Si mescola con garbo alla città, impossibile che rifiuti un abbraccio quando, di mattina, si reca nel suo bar prediletto alla Riviera di Chiaia. Qualcuno ha iniziato a conoscere le sue abitudini e lo aspetta. Come ieri mattina, l'ennesimo bagno di folla alla sua vista”