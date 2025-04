Colomba: "La vera sorpresa del Napoli è lui, non ho dubbi. Gli azzurri contro il Torino hanno dimostrato maturità"

Franco Colomba ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Il Napoli ha dato dimostrazione di maturità contro il Torino. L'allenatore ha trasferito alla squadra la sua mentalità pragmatica. Quando mancano così poche gare, serve esclusivamente vincere e il Napoli l'ha fatto in buone condizioni psicofisiche. L'Inter invece è apparsa in affanno, i tanti impegni sembrano averla fiaccata. Il Napoli ha un calendario ottimale, deve solo continuare fino alla fine perché nulla è ancora deciso. McTominay ha dimostrato di essere un giocatore strepitoso, con una personalità incredibile. Ha un carattere forte e un grande fiuto del gol.

È stato una piacevole sorpresa. Lukaku è più un regista offensivo che non un finalizzatore. Il suo gioco e i suoi movimenti fanno in modo che gli esterni o le mezzali si inseriscano e vadano alla conclusione. È perfetto per il gioco di Conte: se il Napoli è primo in classifica nonostante non abbia un centravanti così prolifico come Osimhen, è grazie anche al lavoro di Lukaku, terminale costruttivo più che finalizzatore. Il Napoli può essere camaleontico e cambiare modulo. Esiste inoltre la convinzione nei propri mezzi. Dopo un periodo in cui tutto sembrava essere sfumato ora ci credono tutti e si va oltre l'emergenza".