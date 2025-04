Mauro: "Napoli primo grazie ad un fenicottero. De Laurentiis? Il miglior presidente che un allenatore possa avere"

Massimo Mauro è intervenuto quest’oggi durante RadioGoal rilasciando alcune dichiarazioni:

“35 anni fa il secondo scudetto del Napoli quando battemmo al San Paolo la Lazio. La città è una forza meravigliosa, si sono vinti pochi scudetti a Napoli e ce la metti davvero tutta. A Torino sei uno dei tanti, qui è tutto speciale. Subito prima e durante non c’è posto migliore per conquistare uno scudetto. Nelle ultime 4 giornate di campionato non esiste la gestione, devi andare in campo e difendere con il coltello tra i denti e fare gol, non c’è altra via. Fortunatamente ci sono giocatori che hanno già vinto e questo è un vantaggio. Anguissa si è ripreso alla grande, il fenicottero scozzese è favoloso. Qui c’è la mano dell’allenatore, Antonio è un grande professionista e per vincere da tutto se stesso, vive stressato, ma complimenti anche alla società che lo ha assecondato. De Laurentiis è stato bravo ed è il miglior presidente a tutto tondo che un allenatore potrebbe avere. Le polemiche alimentate da Conte sono state propedeutiche alle vittorie di Monza e contro il Torino”.