Malfitano: "Scudetto? I tifosi del Napoli non devono arrabbiarsi se dico questa cosa"

Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Conte ha grandi meriti ma non sta facendo miracoli e non è in odore di santità. Lecce ostacolo più duro” "Conte ha grandi meriti per il percorso del Napoli, ma continuo a pensare che parlare di miracoli è una mancanza di rispetto verso i giocatori, e verso I meriti della società, che ha preso Conte – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre e l'ha assecondato sul mercato estivo. Lasciamo perdere santità e miracoli, Conte sta facendo un ottimo lavoro ma non è ancora in odore di santità. L’allenatore senza giocatori non arriva da nessuna parte: se metti Kloop ad allenare il Genoa - con tutto il rispetto per i rossoblù - dove arriva? Orsolini? Buon giocatore ma comprimario, per una squadra che deve affrontare la Champions e deve riconfermarsi in campionato forse servono giocatori affermati, anche più forte di Politano sulla fascia destra. Per la prima volta nella storia potrebbe vincere lo scudetto una squadra che non ha un numero di gol da podio, ma va sottolineata la solidità difensiva che rende la fase difensiva del Napoli la migliore d'Europa.

La trasferta di Lecce è probabilmente la partita più impegnativa che attende il Napoli in queste ultime giornate. Conte se non vince impazzire perché lui vuole sempre vincere, il secondo per lui è solo il primo dei perdenti. Il Napoli ha qualità, non nel gioco ma come spirito di gruppo, e in determinate situazioni anche come carattere. Non vi arrabbiate ma vi chiedo: possiamo dare anche un po' di demerito alle altre squadre che quest'anno avrebbero dovuto lottare per lo scudetto ed invece hanno fallito? Il Napoli ha avuto meno pressioni perché non c'è il Milan, non c'è la Juve. Le qualità del Napoli sono il centrocampo e la catena di destra senza dubbio”.