Clamoroso all'Olimpico, il designatore Rocchi aggredito in tribuna durante Lazio-Parma: il motivo | VIDEO

Ultime news Serie A - Clamoroso quanto accaduto in tribuna allo Stadio Olimpico, dove c'era il designatore arbitrale Rocchi che è stato verbalmente aggredito da alcuni tifosi nel corso di Lazio-Parma per le decisioni arbitrali di Sacchi. "State indirizzando la partita, vergognatevi, incapaci!", alcune delle frasi indirizzate a Gianluca Rocchi.

Gianluca Rocchi all'Olimpico: aggressione verbale durante Lazio Parma

In allegato il video!

Questi gli episodi contestati della gara:

All’88’ tiro di Romagnoli in area di rigore che sbatte, di fatto, sul braccio di Valenti. L’arbitro, assistito dalla sala Var, non concede il rigore. Al 94′ la Lazio reclama ancora per un rigore: Romagnoli anticipa Delprato che lo tocca e lo fa cadere. Per Sacchi non c’è nulla ma restano molti dubbi. Dopo il recupero, Lazio-Parma finisce 2-2.