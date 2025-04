Monti: "McTominay a sinistra non mi fa impazzire. Rafa Marin? Ci punterei per un motivo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Monti:

“Conte deve decidere se dare fiducia a Rafa Marin o rivedere qualcosa e mettere Olivera dietro, anche cambiando modulo. Non mi dispiacerebbe l’opzione Rafa Marin, perché lascerebbe tutto inalterato e si potrebbe contare ancora su Spinazzola che ha un’accelerazione importante. E poi McTominay sulla sinistra non m fa impazzire. Non so se il rientro di Buongiorno sia stato forzato, ma anche se fosse la scelta è del tutto comprensibile, perché il momento lo imponeva con sole 5 partite, questo senza entrare nel merito delle valutazioni mediche. Inter scarica? Il Barcellona non lo è e ha giocato una partita in più, credo che questo dipenda anche dalla qualità della rosa e delle alternative, che sono eccezionali. L’Inter non aveva una squadra in grado di poter vincere le tre competizioni”