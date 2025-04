Dazn, Testoni: "Mi colpisce la fisicità di McTominay. Lo stadio “Maradona” rispecchia l’anima della gente e della città"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn Edoardo Testoni:

“Il Napoli ha fatto un grande passo, ma ce ne sono ancora altri da fare. Il Napoli sta vivendo una situazione nuova con il destino tutto nelle proprie mani. È inevitabile che si possa sentire una pressione diversa, che molti giocatori non sono abituati a gestire. Conte invece sa benissimo cosa fare e sa come gestire queste situazioni. Futuro di Conte? Credo che al di là del risultato finale per l’allenatore conta soprattutto il progetto. Sicuramente vorrà mettersi al tavolo con De Laurentiis e capire cosa si può fare per aver un progetto sul quale Conte può concentrarsi.

Credo che sarà più importante questo che il risultato finale. McTominay? Mi colpisce la sua fisicità, ha numeri incredibili e capacità di inserimento che sono incredibili. Se si pesano i suoi gol hanno un significato importante: 6 volte su 11 ha portato il Napoli in vantaggio. Lo stadio rappresenta molto l’anima della gente e della città. I rumori sono sempre diversi e riconoscibili e anche Napoli ha una sua identità precisa”.