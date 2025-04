Inter, Lautaro: "Scudetto? Ecco cosa ci è mancato in alcune gare di campionato, ma ci siamo parlati nello spogliatoio e..."

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Inter, ecco alcuni passaggi:

Il Barça sogna il triplete, voi inseguite obiettivi importanti...

"Noi siamo molto contenti, in tre anni abbiamo giocato due semifinali di Champions League che all'Inter non capitavano da tanti anni. Stiamo facendo tante cose in questa competizione prestigiosa, pensiamo a lavorare al massimo e a far sognare i nostri tifosi che sognano una nuova finale di Champions. Siamo concentrati per affrontare un grandissimo rivale".

L'Inter viene da un momento delicato. È una questione fisica o mentale?

"Sicuramente in questo momento della stagione possono succedere queste cose, abbiamo fatto un gran lavoro fino all'ultima settimana. Non perdevamo da tantissimo tempo, però il gruppo sta bene, è unito. La chiave per me è avere un gruppo solido, forte. Siamo pronti per domani".

Hai detto dopo il Bayern che l'Inter ha attributi importanti. Che parole usi da capitano con i tuoi compagni per rovesciare questa inerzia?

"Compattezza. Credo che questa è la parola principale perché dobbiamo essere uniti, questa settimana è dura per tutti noi, per tutti i tifosi. Noi siamo i primi a soffrire quando perdiamo, non lo vogliamo e non lo accettiamo. Ci siamo parlati tra di noi, ci siamo detti cose che restano nello spogliatoio: i compagni lo sanno, domani affronteremo una grandissima squadra in semifinale di Champions League".

Da leader e capitano, qual è la cosa che ti dà più fiducia per domani?

"Ho visto come i miei compagni hanno lavorato, come sta il gruppo. A prescindere dal fatto che non siamo abituati a perdere, che siamo abituati a vincere, perdere tre partite consecutive è stato difficile sicuramente. Siamo noi i primi a soffrire e sono fiducioso: vedo i miei compagni con tanta voglia di scendere in campo, di ribaltare una situazione non bella. Siamo un gruppo solido, poi abbiamo uno staff che ci aiuta e lavora insieme a noi".

In Champions si è sempre parlato di una diversa attenzione, domani sarebbe la prova?

"Non sono d'accordo, ogni competizione che giochiamo la giochiamo per vincere, è la mentalità che stiamo portando avanti nel nostro spogliatoio. Indossiamo una maglia molto prestigiosa. In alcune partite di campionato è mancata un po' di attenzione".