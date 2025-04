Infortunio Buongiorno, il momento in cui va ko: "Mi sono stirato" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte perde Buongiorno per il finale di stagione: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Da una clip pubblicata via social da DAZN, si vede il momento esatto in cui dopo un allungo Alessandro Buongiorno a bordocampo prima chiede il cambio e poi spiega ai medici: "Mi sono stirato", riporta DAZN. Un'ipotesi, quella del difensore azzurro. Poi l'esito degli esami: lesione distrattiva che allunga i tempi di recupero. Per intenderci: lo stiramento è un eccessivo allungamento delle fibre muscolari, mentre la lesione distrattiva implica una rottura delle stesse.

Ecco le immagini: