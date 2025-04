Champions League, Arsenal-PSG 0-1: ancora decisivo Kvaratskhelia, assist vincente per Dembele

Ultime news UEFA Champions League - Finisce Arsenal-PSG, col risultato di 0-1: i francesi si avvicinano alla finale della massima competizione europea, con la vittoria in Inghilterra nella gara d'andata delle semifinali del torneo. Lo fa grazie al gol di Dembélé nel primo tempo, su assist del solito Kvaratskhelia che sta incidendo davvero in positivo nei suoi primi mesi al Paris Saint-Germain.

Kvaratskhelia signed in January and already did more for PSG than Messi did in 2 years ? pic.twitter.com/yLTugDD5YD

Pochi minuti dopo l'assist vincente del 4', con un gran dribbling in mezzo a tre avversari aveva creato anche la chance per portare i francesi sullo 0-2. Ma l'arbitro non ha concesso il rigore per la trattenuta sull'ex Napoli. Ecco le immagini:

That should be a penalty for PSG. Timber wraps his arm around Kvaratskhelia, is not playing the ball at all. How is he not on a booking yet either? pic.twitter.com/YMBz3GfAd7