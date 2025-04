Lautaro a Sky: "Tre sconfitte? Siamo mancati a livello fisico e di gioco, siamo arrabbiati ma ci siamo parlati"

Alla vigilia della semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tornando anche sulla settimana negativa con tre sconfitte:

"Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto un ottimo percorso, ma siamo mancati a livello fisico e di gioco nelle ultime tre partite. Abbiamo parlato tra di noi e ci siamo detti tante cose che ci serviranno domani: ne siamo consapevoli e domani saremo pronti a fare una grandissima gara, l'abbiamo preparata bene, con un avversario forte come il Barcellona".

Come può l'Inter mettere in difficoltà il Barcellona?

"Questa settimana non è stata positiva ma abbiamo già dimostrato di poter far bene contro grandissime squadre. Non ho dubbi su questo e sui miei compagni. Loro hanno tanti giocatori valore ma anche noi li abbiamo".

Quanto è importante recuperare Thuram?

"E' importantissimo per noi, abbiamo sofferto nelle ultime partite senza di lui. Vedremo se domani giocherà o no. Cosa dirò ai miei compagni? Cosa dovevo dire l'ho già detto questa settimana, domani vedremo cosa dirò prima di entrare in campo".