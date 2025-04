Lecce omaggia Graziano Fiorita: oggi la salma è stata trasferita al Via del Mare | VIDEO

"Oggi il nostro Graziano è tornato a casa", a scriverlo è il Lecce, dopo che nella giornata di oggi i tifosi del Lecce hanno potuto salutare per l’ultima volta Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista scomparso improvvisamente lo scorso giovedì, quando la squadra era in ritiro per preparare la partita contro l'Atalanta. Dopo l’autopsia effettuata ieri mattina a Brescia, la salma è stata trasferita allo stadio Via del Mare: posizionata davanti alla panchina dove Graziano sedeva da 26 anni, è stata raggiunta da migliaia di persone. Il tifo organizzato della Curva Nord ha esposto uno striscione: “Ciao Graziano, la nord ti saluta”.

Ecco il video del Lecce: