Formazioni ufficiali Israele-Italia: ci sono Di Lorenzo e Politano! Le scelte di Gattuso

Nazionali  
Ultimissime Israele-Italia, serata importantissima per gli azzurri del neo Ct Gennaro Gattuso dopo la dilagante vittoria contro l’Estonia di alcuni giorni fa. 

E a tal proposito arrivano le scelte del commissario tecnico per questo snodo fondamentale in chiave qualificazione mondiali

Formazioni ufficiali Israele-Italia 

  • Israele (4-2-3-1) - Da.Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton. 

A disposizione: O.Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay. Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

  • Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. 

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

