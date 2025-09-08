Insigne-Lazio, ogni giorno può essere buono! L'ex Napoli è a Roma, vuole riabbracciare Sarri

Ultime notizie Serie A - Lorenzo Insigne è a Roma da sabato. Il presidente della Lazio Claudio Lotito è rientrato ieri da Cortina.
Ne parla il Corriere dello Sport.
“Lorenzo nella Capitale ufficialmente per impegni personali (secondo alcune voci starebbe cercando casa da luglio).
Apparente casualità oppure una prova schiacciante della trattativa che può portarlo a Roma a gennaio (ipotesi realistica) o prima (ipotesi ad oggi immaginaria)?
Scenari da valutare nei prossimi giorni. Lorenzo vuole riabbracciare Sarri. Si sono già sentiti, entrambi aspettano il via libera della società. Ogni giorno può essere buono”