Formazioni ufficiali Bielorussia-Scozia: McTominay inamovibile, la decisione su Gilmour

Nazionali  
Formazioni ufficiali Bielorussia-Scozia: McTominay inamovibile, la decisione su Gilmour

Formazioni ufficiali Bielorussia-Scozia: la decisione sui giocatori del Napoli

Ultimissime nazionali- Non solo Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano: in campo stasera ci saranno anche Scott Mc Tominay e Billy Gilmour

Formazioni ufficiali Bielorussia-Scozia, McTominay e Gilmour in campo 

Ecco le formazioni ufficiali per Bielorussia-Scozia per le qualificazioni mondiali: 

  • BIELORUSSIA (5-3-2): Lapoukhov; Karpovich, Parkhomenko, Volkov, Zabellin, Pechenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Malashevich, Barkovskiy. Allenatore: Ferrer.
  • SCOZIA (4-3-1-2): Gunn; Johnston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Gilmour, Ferguson; McTominay; Doask, Adams. Allenatore: Clarke.
