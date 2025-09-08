Formazioni ufficiali Bielorussia-Scozia: McTominay inamovibile, la decisione su Gilmour
Formazioni ufficiali Bielorussia-Scozia: la decisione sui giocatori del Napoli
Ultimissime nazionali- Non solo Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano: in campo stasera ci saranno anche Scott Mc Tominay e Billy Gilmour.
Formazioni ufficiali Bielorussia-Scozia, McTominay e Gilmour in campo
Ecco le formazioni ufficiali per Bielorussia-Scozia per le qualificazioni mondiali:
- BIELORUSSIA (5-3-2): Lapoukhov; Karpovich, Parkhomenko, Volkov, Zabellin, Pechenin; Myakish, Kalinin, Ebong; Malashevich, Barkovskiy. Allenatore: Ferrer.
- SCOZIA (4-3-1-2): Gunn; Johnston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Gilmour, Ferguson; McTominay; Doask, Adams. Allenatore: Clarke.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News