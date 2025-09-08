Evasione e truffa allo Stato: il presidente della Juve Ferrero vuole patteggiare, Elkann paga 183 mln

Notizie Calcio - John Elkann, presidente di Stellantis e figura chiave della famiglia Agnelli, ha versato 183 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate per chiudere la sua posizione nella maxi-inchiesta penale sull’eredità di sua nonna Marella Agnelli, accusato di frode fiscale e mancato pagamento della tassa di successione.

Evasione fiscale, presidente Juve nei guai

La notizia, già anticipata da Il Fatto Quotidiano a luglio, è stata ufficializzata dalla Procura di Torino, che ha anche richiesto l’archiviazione per i fratelli di Elkann, Lapo e Ginevra, e per il notaio svizzero Urs von Grünigen, coinvolti nella stessa indagine.

Il commercialista Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus e consulente storico degli Agnelli, ha chiesto di patteggiare le accuse di truffa allo Stato e falsa dichiarazione, quest’ultima legata alla tardiva comunicazione alla Camera di Commercio della struttura societaria della holding "Dicembre".

Ferrero avrebbe agito in concorso col notaio torinese Remo Maria Morone, che però non ha scelto il patteggiamento. Il suo ruolo nella retrodatazione di documenti societari scoperti dalla Guardia di Finanza potrebbe portarlo a un processo vero e proprio.

Se rinviato a giudizio, Morone sarebbe al centro di un dibattimento pubblico che potrebbe svelare nuovi dettagli sull’intero assetto patrimoniale e societario della famiglia Agnelli.