Calzona a Dazn: "Annata disgraziata, voci sul futuro non fanno bene! Gol subito? Abbiamo fatto caos. Improponibile restare con un altro allenatore"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Udinese-Napoli 1-1:

“Siamo mancati nelle letture di alcuni momenti? Primo tempo, quando trovi la linea a 5 la devi muovere, altrimenti diventa un muro. Eravamo macchinosi, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio muovendo di più la palla. Peccato perchè è la terza partita che nel finale ci fa svanire la vittoria, purtroppo è un’annata un po’ così…”.

Sul gol subito? Sapevo che con la loro fisicità sapevo che ci potevano mettere in difficoltà stando vicino alla nostra area. Abbiamo fatto un po’ di caos, noi non ci troviamo bene in questi frangenti perchè siamo una squadra pulita e dobbiamo evitare di arrivare a questo punto”.

Più arrabbiato del gol subìto o del mancato 0-2? Dovevamo chiuderla perchè in questa annata prendiamo sempre gol, quindi raddoppiare ci avrebbe reso la vita più facile. Sapevamo che dovevamo muovere la loro linea e nel primo tempo non lo abbiamo fatto”.

Mi aspettavo tutto queste difficoltà? Pensavo che avremmo potuto fare meglio, ma purtroppo non è stato così. Il futuro bisogna chiederlo alla dirigenza, ma noi abbiamo le qualità per fare meglio. E’ stata un’annata disgraziata, ma dobbiamo finire il campionato nel modo migliore possibile. Dispiace perchè la squadra sta proponendo un buon calcio ed è molto più ordinata, questo già è abbastanza vista la stagione”.

Restare a Napoli con un ruolo differente? A me non è stato proposto niente, se il Napoli prende un allenatore allora porterà il suo staff. Non credo sia proponibile uno scenario del genere”.

Ci teniamo ad arrivare in Europa? Tutte queste voci sul futuro non fanno bene, ma vanno accettate perchè Napoli è una grande piazza. Non è una giustificazione perchè ho ripetuto ancora alla squadra che possiamo raggiungere l'Europa. Qualcosa abbiamo migliorato ma non basta, bisogna fare di più per vincere le partite".