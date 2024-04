Caiazza a CN24: "Mertens è stato più scugnizzo di Insigne, dissi una cosa che ancora oggi mi rinfacciano"

Calciomercato Napoli - Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Dries Mertens è stato più scugnizzo di Lorenzo Insigne, dissi una cosa che ancora oggi mi rinfacciano: mi dicono che su Mertens abbia esagerato quando lo definii ruffiano, ma in realtà io dicevo che da belga aveva capito subito Napoli. Viveva di fronte al mare, vestiva la maglia con onore, ha chiamato il figlio Ciro. Insigne pur napoletano non entrava nel cuore dei napoletani per il suo carattere schivo.

Mertens è partito da esterno offensivo e poi quando è stato spostato al centro è esploso nonostante non avesse grande fisicità come Higuain o Cavani: Dries è stato fondamentale, ha fatto tantissimi gol ed un altro anno in azzurro me lo sarei tenuto volentieri.

Mertens a Castel Volturno avrà potuto dare uno slancio positivo, la squadra deve trovare la scintilla alla 33esima partita di campionato: non è possibile che in una stagione intera non si vincano tre partite di fila, non c’è modo di svoltare quando si presentano le occasioni. C’è ancora speranza per la Champions, col Frosinone in casa vai in vantaggio e puoi raddoppiare, e poi ti addormenti e ti spegni facendoti riprendere.

Rinnovo Kvaratskhelia? È diverso dal caso Osimhen, Khvicha lo merita perchè guadagna poco e deve girare il Napoli attorno a lui: è il calciatore del futuro azzurro, anche se possono arrivare altri club che potrebbero offrirgli il quintuplo dello stipendio. Gli va costruita una bella squadra attorno, e consentire a Manna di lavorare e di metterci del suo, evitando un Meluso bis: De Laurentiis non può permettersi di sbagliare ancora”