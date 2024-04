Udinese, Payero sfida il Napoli: "Vogliamo la salvezza, io ci credo. Cannavaro ci ha dato fiducia!"

Ultime notizie. Lunedì sera c'è Udinese-Napoli, prossimo impegno di campionato. In vista del match, l centrocampista dell'Udinese Martin Payero ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali di "Udinese Tonight". Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

"Penso che la squadra stia bene, dobbiamo essere più concentrati nelle varie situazioni di gioco. Il mister Cannavaro ci ha dato una carica di fiducia importante, ha parlato con noi e ci ha detto che vede qualità. Dobbiamo credere nelle nostre capacità e che ci salveremo".

Squadra impaurita? “Non credo sia proprio paura, bensì un po’ di sfiducia per la situazione in cui ci troviamo. Questo cambio in panchina può essere un bene per aiutarci a trovare la soluzione”.

E ancora: "Siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo. Dobbiamo giocare come sappiamo ed essere più concentrati. Dipende solo da noi. Io ci credo e il gruppo la pensa come me, c’è positività. I tifosi sono sempre con noi, ieri sono stati incredibili per tutta la partita. Si sentono ogni volta. Dobbiamo essere uniti, positivi. Possiamo salvarci se stiamo insieme, da soli non possiamo. Viene tutto dalla testa".