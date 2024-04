Gazzetta - Il Napoli può cedere Juan Jesus e Ostigard! Possono essere investiti 40mln su due centrali, i nomi

Calciomercato SSC Napoli - Sono giorni chiave per il futuro del Napoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è attivissimo su tutti i fronti e vanno sistemate questioni aperte da tempo. Ad esempio, i rinforzi in difesa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Bisognerà investire tanto sulla difesa, punto debole della stagione del Napoli:

‚ÄúKim non √® mai stato sostituito, Natan ha fallito e Ostigard e Juan Jesus potrebbero salutare. Servono due centrali top, come Martinez Quarta della Fiorentina e Hancko del Feyenoord: insomma, almeno altri 40 milioni per rialzare il muro‚ÄĚ