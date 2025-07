Svolta Napoli-Ndoye? Schira: "Parti vicinissime! Rilancio di ADL con il Bologna, le cifre"

Calciomercato Napoli. Dan Ndoye continua ad essere nel mirino del Napoli. L'accordo con il Bologna non c'è ancora, ma sembrerebbe non essere così distante dopo l'ultimo rilancio deciso da parte del Napoli. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira:

"La prima scelta di Conte, il massimo obiettivo è Ndoye. Il Napoli rilancerà a 37-38 garantiti più bonus per arrivare a 42-43 tra bonus e parte fissa. Il rilancio verrà formalizzato in giornata, intanto è stato verbale questa mattina. Le parti sono vicinissime. Addirittura il Bologna ha chiesto il 10% sulla futura rivendita che il Napoli potrebbe concedere. A quel punto ci sarebbe l'intesa totale tra i due club. Il Basilea per adesso ha il 15% sulla cessione eventuale al Napoli. Si parla tanto di Nottingham, ma gli inglesi sono fermi a 30 milioni, offerta fatta già settimane fa dal Napoli".