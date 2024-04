Borghi: "Napoli? Ho sempre avuto la sensazione che potesse trovare quello che gli facesse perdere la partita"

Ultime notizie SSC Napoli - Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24 durante Tutti Convocati:

"La Roma è la dimostrazione di come puntando su idee slanciate in avanti si possa trovare un miglioramento immediato. Stan spendendo molto per questa risalita, il calendario non dà una mano, anche col recupero a Udine, ma è una squadra che sta benissimo mentalmente.

Il Napoli si è ritrovato dopo la stagione più bella degli ultimi decenni davanti all'impossibilità di creare continuità. E' un Napoli diverso in campo, quando l'ho commentato ho sempre avuto la sensazione che potesse trovare quello che gli facesse perdere la partita.

Dopo aver visto lo show di meravigliosa tecnologia del Clasico, in questo stadio avveniristico e poi non si sa se il pallone è andato dentro o no perchè la Liga non vuole la goal line technology"