Bigon: “Critiche a Garcia eccessive. Ripetersi è difficile ovunque, figuriamoci a Napoli”

Alberto Bigon, doppio ex di Milan, da calciatore, e Napoli, come allenatore del secondo scudetto, ha parlato a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport: "La partita di ieri ha confermato il rendimento altalenante del Milan, a volte esprime grande qualità e compattezza, altre volte meno, soprattutto contro squadre di caratura superiore. Come scusanti ha gli infortuni e l'inserimento di parecchi nuovi acquisti".

Alla fine poteva vincere chiunque.

"Gli ultimi dieci secondi della partita, con la parata di Maignan e l'azione travolgente di Kvara sono stati la fotografia dell'andamento generale della gara. Per chi guardava è stato un grande spettacolo, per gli allenatori forse un po' meno, vorrebbero più equilibrio".

Inter più vicina alla seconda stella rispetto al Milan?

"Secondo me sì, la rosa dell'Inter è molto profonda e ben fatta, Marotta e Ausilio hanno lavorato egregiamente".