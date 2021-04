L'ex fischietto Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato degli arbitraggi della giornata:

"Doveri in Napoli-Inter? Deve ringraziare il Var, altrimenti la partita sarebbe stata decisa da un rigore inesistente. L'arbitraggio però era stato buono, ha gestito con maturità, però l'episodio clou lo aveva sbagliato in maniera anche strana per uno della sua qualità. Stasera per i detrattori il Var ha dimostrato quanto sia utile".