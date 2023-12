Balotelli si propone al Napoli: "De Laurentiis può prendermi come vice-Osimhen!"

Calciomercato Napoli -¬†Uno dei pi√Ļ grandi talenti sprecati italiani, che in passato √® stato davvero nel mirino di De Laurentiis. Adesso Mario Balotelli √® un 34enne che gioca in Turchia,¬†all'Adana Demirspor, ma al momento √® fermo per infortunio. L'attaccante bresciano ha chiaramente un legame speciale col Napoli, venendo spesso in citt√† per stare con sua figlia, che vive con Raffaella Fico. E a proposito della smisurata passione per Napoli, durante il suo show su Tv Play in diretta su Twitch, nella trasmissione Vox To Box, ha mandato un messaggio diretto al presidente Aurelio De Laurentiis:

"De Laurentiis può prendere me a gennaio. Come vice-Osimhen qualche gol glielo faccio ancora".

E a proposito di Osimhen, col nigeriano Super Mario ha un ottimo rapporto. Pochi giorni fa, è stato a Napoli a cena con l'attaccante azzurro: